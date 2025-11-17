به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی گفت: در اجرای طرحهای پاکسازی نقاط جرم خیز و آلوده در شهرستان کهگیلویه ماموران پلیس آگاهی ضمن گشت زنی های هدفمند و نامحسوس یک نفر سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازجویی های به عمل آمده متهم به ۲۳ فقره انواع سرقت از جمله سیم برق، محتویات خودرو، معابر عمومی، اماکن خصوصی و موبایل اعتراف کرد.

صالحی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.