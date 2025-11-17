به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم با بیان اینکه هدف ما انس روزانه دانش‌آموزان با قرآن کریم است، گفت: تقویت محافل قرآنی و استفاده از نقش دانش‌آموزان حتی در بخش تفسیر قرآن باید مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ قرآن، عترت و نماز افزود: در حال حاضر بخش اقامه نماز و قرائت قرآن در مدارس را پیگیری می‌کنیم و این حداقل کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر ضرورت آشنایی کودکان با مفاهیم دینی و قرآنی گفت: آشنایی با قرآن زمینه‌ساز پرورش نسلی مؤمن، مسئول و اخلاق‌مدار در آینده است.

کلبادی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد نشاط و انگیزه در میان دانش‌آموزان، باعث تقویت همکاری میان خانواده‌ها و مدرسه در زمینه آموزش‌های دینی می‌شود.