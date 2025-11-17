پخش زنده
همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س)، ۵۰۰ دانشآموز بابلی در دبستان بقیهالله بابل محفل انس با قرآن کریم برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم با بیان اینکه هدف ما انس روزانه دانشآموزان با قرآن کریم است، گفت: تقویت محافل قرآنی و استفاده از نقش دانشآموزان حتی در بخش تفسیر قرآن باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ قرآن، عترت و نماز افزود: در حال حاضر بخش اقامه نماز و قرائت قرآن در مدارس را پیگیری میکنیم و این حداقل کاری است که میتوانیم انجام دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر ضرورت آشنایی کودکان با مفاهیم دینی و قرآنی گفت: آشنایی با قرآن زمینهساز پرورش نسلی مؤمن، مسئول و اخلاقمدار در آینده است.
کلبادینژاد در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر ایجاد نشاط و انگیزه در میان دانشآموزان، باعث تقویت همکاری میان خانوادهها و مدرسه در زمینه آموزشهای دینی میشود.