استاندار خوزستان حمایت تمام‌قد استانداری از برگزاری جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در پایان دی‌ماه را اعلام کرد و آن را فرصتی برای کشف استعداد‌های نهفته دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه هماهنگی این جشنواره که با حضور بهروز شعیبی، رئیس انجمن سینمای جوان کشور برگزار شد، اظهار کرد: استانداری از هر اقدامی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره حمایت می‌کند.

وی هنر، به ویژه سینما، را دارای رسالتی خطیر در تأثیرگذاری بر مخاطب، تقویت حس همبستگی ملی و معنویات در جامعه دانست.

استاندار خوزستان خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کرد: هر اقدامی در حوزه فرهنگ که در این دوره آغاز شود، استانداری با تمام ظرفیت از آن حمایت می‌کند. ما در خدمت هنرمندان و فعالان فرهنگی هستیم تا در هر زمینه‌ای، بستر لازم را فراهم آوریم.

موالی‌زاده با اشاره به پیشینه درخشان سینما در خوزستان و قدرت منحصر‌به‌فرد آن در جذب مخاطب، بیان کرد: خوزستان در حوزه سینما حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای کشف استعداد‌های نهفته و حمایت از آنان است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره چندرسانه‌ای میراث در استان، بر لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد تمایز و برجستگی هر یک از این رویداد‌ها با حفظ خلاقیت و فاصله زمانی مناسب تأکید کرد.

استاندار خوزستان، یکی از کارکرد‌های مهم برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری را نمایش تصویری جامع و همه‌جانبه از خوزستان دانست و افزود: تصویر خوزستان باید تصویری کامل باشد و همه ابعاد و زوایای این استان، از جمله ظرفیت‌های غنی فرهنگی و هنری آن، به نمایش درآید.

وی با تبیین نقش کلیدی هنر در انتقال مفاهیم، گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، هر حقیقتی اگر بر بال هنر بنشیند، می‌تواند به سرمنزل مقصود برسد. هنر مانند ظرف زیبایی است که مظروف را جذاب‌تر کرده و اثر آن را بر جان مخاطب عمیق‌تر می‌کند.

وی قول مساعد داد استانداری با انجام تمامی تبلیغات و حمایت‌های لازم، بستر برگزاری موفق این جشنواره را فراهم کند.