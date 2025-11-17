پخش زنده
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه تنها پنج درصد از مصرف گاز کشور در این صنعت مصرف میشود، ارزش تولید از دست رفته فولاد به دلیل ناترازی گاز را ۸.۵ میلیارد دلار در چهار سال گذشته دانست.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای وحید یعقوبی گفت: در چهار سال گذشته، حدود ۸.۵ میلیارد دلار ارزش تولید فقط بابت گاز مصرف شده است، در حالی که کارخانههای احیای آهن اسفنجی در نزدیکی خلیج فارس، توانایی تولید و صادرات دارند و میتوانند، ارزآوری کنند.
وی افزود: طی چهار سال گذشته، به دلیل محدودیتهای انرژی از جمله برق و گاز، ارزش از دست رفته تولید صنعت فولاد حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده که رقم بسیار قابل توجهی است.
یعقوبی ادامه داد: در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، محدودیتهای انرژی به شدت بر تولید اثر گذاشت و این روند همچنان ادامه دارد؛ در اردیبهشت امسال، تفاهمنامهای میان وزارت صنعت و وزارت نیرو امضا شد تا محدودیتهایی در مصرف برق کارخانههای فولادی اعمال شود، اما در عمل، ۹۰ درصد این محدودیتها از اواخر اردیبهشت اعمال شد.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه محدودیتهای انرژی کاهش تولید حدود ۳.۴ درصد در سهماهه نخست سال را به همراه داشت گفت: حاشیه سود شرکتهای فولادی به زیر هشت درصد رسید و حتی برخی از شرکتها وارد مرحله زیاندهی شده است.
وی افزود: محدودیتهای شدید در حوزه برق، که در نیمه نخست امسال اعمال شد، تاثیر منفی بر تولید این صنعت گذاشته است. این وضعیت زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است، زیرا صنعت فولاد نقش حیاتی در ارزآوری دارد و توقف یا کاهش فعالیت آن، اثرات منفی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.