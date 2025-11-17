نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس، ابلاغ افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان را تکذیب کرد و گفت: این موضوع نه در کمیسیون آموزش تصویب شده و نه از آن عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی‌زاده در جمع دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خوزستان اظهار کرد: برخلاف شایعات منتشرشده، سن ورود به دانشگاه فرهنگیان همچنان ۲۴ سال است و هیچ طرحی مبنی بر افزایش سن در کمیسیون آموزش مجلس نه تأیید شده و نه به تصویب رسیده است. این موضوع از کمیسیون عبور نخواهد کرد.

وی با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش استان گفت: اگر معلمان با انگیزه و تربیت‌یافته از مسیر صحیح وارد نظام آموزشی نشوند، اجرای سند تحول بنیادین ممکن نخواهد بود. متأسفانه در دولت‌های مختلف، افرادی وارد آموزش و پرورش شده‌اند که حتی یک ساعت سابقه تدریس نداشته‌اند و همین مسئله به کیفیت تربیت نسل آینده آسیب زده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مناطق خوزستان همچنان با محرومیت‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزود: در کوی سادات با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت هنوز مدرسه دوره متوسطه وجود ندارد. اینها کوتاهی‌هایی است که سال‌ها انباشته شده است.

موسوی‌زاده با اشاره به تجربه یک مدیر جهادی در سال ۹۱ گفت: مدیری را دیدم که روز جمعه خودش بیل به دست گرفته و حیاط مدرسه را آسفالت می‌کرد. چنین روحیه‌ای بود که اوایل انقلاب باعث پیشرفت مناطق شد. امروز هم آموزش و پرورش به همین نگاه جهادی نیاز دارد.

در بخش دیگری از این مراسم، سرپرست دانشگاه فرهنگیان خوزستان نیز با تأکید بر مشکلات ساختاری دانشگاه در استان گفت: تعدد مراکز آموزشی، منابع ما را فرسوده کرده و جلوی توسعه یکپارچه را گرفته است. مهم‌ترین نیاز امروز دانشگاه، تأمین زمین برای ایجاد مرکز آموزشی ویژه آموزگار است. تا این موضوع حل نشود، امکان جهش در تربیت معلم استان وجود ندارد.

مجید حمدانی با بیان اینکه خوزستان فرصت‌های آموزشی فراوانی دارد، اما با محدودیت زیرساخت مواجه است، از مسئولان استان خواست برای رفع این مشکل همکاری کنند تا ظرفیت تربیت معلم در جایگاه شایسته خود قرار گیرد.