رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان اسدآباد گفت: هم اکنون ۴ هزار و ۱۰۰ نفر در ۷ کتابخانه این شهرستان عضویت فعال دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان اسدآباد گفت: کتابخانه «شهید رجایی» یکی از کتابخانههای فعال در این شهرستان است که در سال ۱۳۵۱ تاسیس شده است.
مهدی مرادیان افزود: تعداد ۲۷ هزار نسخه کتاب در موضوعات مختلف در این کتابخانه وجود دارد و ۱۰۰ نسخه کتاب مربوط به نویسندگان بومی است.
او تصریح کرد: کتابخانهها امروز تنها محل امانت کتاب نیستند و به مراکزی پویا و اثرگذار در جامعه تبدیل شدهاند و ارتقای خلاقیت، بازطراحی خدمات برای افزایش کارآمدی و توجه به تحول فناورانه از جمله محورهای اصلی فعالیت نهاد کتابخانههاست.