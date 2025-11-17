پخش زنده
تیم ستارگان سیمَکان جهرم در نخستین بازی خود از دور گروهی جام باشگاههای مینیفوتبال آسیا از سد نماینده عمان گذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست از دور مقدماتی جام باشگاههای مینیفوتبال آسیا ۲۰۲۵ از صبح امروز (دوشنبه) با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد و در یکی از مهمترین بازیها از گروه B تیم ستارگان سیمَکان جهرم در اولین دیدارش مقابل تیم تِسلام عمان قرار گرفت که در پایان این دیدار نماینده شایسته ایران موفق شد با نتیجه ۳ بر یک تیم عمانی را از پیش رو بردارد.
در این بازی محمد دهقانی در دقایق ۸ و ۴۸ و امین شاکری در دقیقه ۱۴ گلهای تیم سیمَکان جهرم را به ثمر رساندند.
همچنین در پایان این بازی سینا بخشی با آمار ۶ پاس کلیدی، ۶ تکل صحیح، ۹ بار بازپسگیری توپ و کسب امتیاز ۱۰ جایزه بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.
تیم سیمَکان جهرم در دومین بازی خود فردا (سهشنبه) از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف تیم قدرتمند RTA امارات خواهد رفت.
برنامه دیدارهای دور گروهی نماینده ایران به ترتیب زیر است:
دوشنبه – ساعت ۱۲:۱۵
ستارگان سیمکان جهرم ۳ – تسلام عمان ۱
سهشنبه – ساعت ۱۰:۳۰
ستارگان سیمکان جهرم – RTA امارات
چهارشنبه – ساعت ۱۰:۳۰
ستارگان سیمکان جهرم – نماینده ژاپن