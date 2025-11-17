به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با توجه به رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان نوجوان نشست کارگروه نماد شهرستان مارگون باهدف پیشگیری، آموزش و مداخله در آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

فرماندار شهرستان مارگون در جلسه کارگروه طرح نماد این شهرستان گفت: با توجه به گسترش روزافزون آسیب‌های اجتماعی خصوصاً آسیب‌های اجتماعی نوپدید در بین نوجوانان کم سن و سال ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای اجرای درست و اصولی این طرح پای‌کار باشند و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

علی باغبان مطلق افزود: ازجمله مشکلات اصلی که زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند عدم آگاهی خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان است که باید برای آگاه‌سازی آن‌ها اقدامات مؤثری انجام گیرد.

وی همچنین گفت: اگر امروز در خانواده و مدارس با مشکلات رفتاری و سلامت روان دانش‌آموزان توجه و رسیدگی شود در آینده شاهد رفتارهای قانون گریزانه و آسیب‌زای آن‌ها نخواهیم بود.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان مارگون با اشاره به کاهش سن آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان گفت: در حال‌ حاضر شاهد رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان خصوصاً نوجوانان هستیم که ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های متولی در این زمینه ورود کند.

حبیب حاجتمند افزود: از همه دستگاه‌های عضو نماد انتظار داریم مطابق دستورالعمل و سند ابلاغی نماد وظایف خود را انجام دهند و گزارش اقدامات خود را به کارگروه نماد ارائه نمایند و درصورتی‌که هرکدام از دستگاه‌های متولی نماد وظایف خود را انجام ندهد دستگاه قضا به‌عنوان ناظر در طرح نماد، موضوع ترک فعل آن دستگاه را به‌طورجدی پیگیری خواهد کرد.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان مارگون گفت: طرح نماد به معنای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان است که در قالب ائتلاف ۹ دستگاه و باهدف شناسایی، آموزش، پیشگیری و مداخله سریع و به‌موقع در آسیب‌های اجتماعی جمعیت دانش‌آموزی طراحی و آغازشده است.

داریوش رستخیز افزود: شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر، پرخطر و دارای فوریت از اولویت‌های اصلی طرح نماد است که از طریق انجام آزمون‌های غربالگری سلامت روان در سامانه الکترونیکی نماد انجام می‌گیرد و دانش‌آموزان در ۴ سطح قرمز، نارنجی، زرد و سبز سطح‌بندی خواهند شد.

ارائه خدمات معاضدت قضایی، انتظامی و مالی به دانش‌آموزان، شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر، پرخطر و دارای فوریت و ارجاع آنان به مراکز مشاوره، برنامه‌ریزی جهت سوق دادن دانش‌آموزان به سمت معنویات و شرکت در برنامه‌های فرهنگی و دینی، هماهنگی جهت اعزام دانش‌آموزان درگیر آسیب‌ها به اردوهای زیارتی، هماهنگی در برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط دستگاه‌های عضو نماد و اجرای طرح خاتم توسط سازمان بهزیستی در مدارس حاشیه‌نشین و پرخطر ازجمله مصوبات این جلسه بود.