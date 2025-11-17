پخش زنده
کشاورزان شهرستان خنج در شش ماهه نخست امسال ۳۰ هزار تن انواع محصولات جالیزی را به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این محصولات شامل هندوانه، خربزه، کدو، خیارسبز و گوجه فرنگی است که به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، مصر و کشورهای آسیای میانه و روسیه صادر شده است.
سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات جالیزی شامل خیارسبز، کدو، هندوانه، خربزه، شمام، گوجه فرنگی و بادمجان در این شهرستان تولید و به بازارهای داخلی و خارج از کشور عرضه میشود.
در شهرستان خنج محصولات جالیزی در زمستان به صورت زیر پلاستیکی کشت می شود.