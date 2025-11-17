به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این محصولات شامل هندوانه، خربزه، کدو، خیارسبز و گوجه فرنگی است که به کشور‌های حوزه خلیج فارس، عراق، مصر و کشور‌های آسیای میانه و روسیه صادر شده است.

سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات جالیزی شامل خیارسبز، کدو، هندوانه، خربزه، شمام، گوجه فرنگی و بادمجان در این شهرستان تولید و به بازار‌های داخلی و خارج از کشور عرضه می‌شود.

در شهرستان خنج محصولات جالیزی در زمستان به صورت زیر پلاستیکی کشت می شود.