و ایجاد آبشخورهای متعدد و توزیع علوفه و مواد غذایی در بستر زندگی آنان افزایش یافته است.

مهدی ناصری افزود: سرشماری پاییزی جمعیت چهارپایان مانند قوچ و میش و سایر گونه های مشابه در منطقه شکار ممنوع کلیلاق شهرستان فریمان نشان می دهد که تعداد این گونه در مقایسه با پاییز پارسال به میزان چشمگیری افزایش یافته است که این امر نتیجه تلاش محیط بانان و دوستداران طبیعت در این منطقه است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت: جمعیت حیات وحش در منطقه شکار ممنوع «کلیلاق» این شهرستان با مراقبت‌های محیط‌بانان و فرهنگ‌سازی نهاد‌های آموزشی و فرهنگی در خصوص حفاظت از گونه‌های جانوری،

ناصری بیان کرد: گونه‌های کمیاب همچون پلنگ که از سال‌ها قبل در شهرستان فریمان دیده نشده بود، در سال‌های اخیر در این منطقه مشاهده شده و تولید مثل آن ها در منطقه شکارممنوع کلیلاق به اثبات رسیده است و این مهم حاکی از موفقیت برنامه‌های حفاظتی و ایجاد امنیت نسبی برای گونه‌های جانوری منطقه است.