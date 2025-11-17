

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بیستمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (سایتیس – COP ۲۰) از ۳ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود و ایران با ۵۱ پیشنهاد رسمی در این رویداد شرکت می‌کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با اعلام این خبر گفت: اجلاس متعاهدین کنوانسیون سایتیس مانند نشست‌های متعاهدین به دیگر کنوانسیون‌ها از نظر حقوقی و قانونی به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کنوانسیون تلقی می‌شود و همه موارد اداری، فنی، ارتباطات، اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های تخصصی و مالی کنوانسیون را تعریف، تعیین، تصویب و اجرا می‌کند. این اجلاس به صورت دو سالانه یا سه سالانه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت در اجلاس متعاهدین یکی از وظایف کشور‌های متعاهد در هر کنوانسیون تلقی می‌شود و نمایندگان کشور‌های متعاهد ملزم به شرکت در نشست‌ها در رده‌های مختلف هستند، گفت: با توجه به تعدد اسناد، چالشی‌بودن و زمان‌بر بودن بررسی آنها، این اجلاس‌ها حدود دو هفته به‌طول می‌انجامد و به‌دلیل تنوع موضوعات از جمله مباحث اداری و اجرائی، مالی و فنی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف، مستلزم حضور فعال و با تمام ظرفیت کشور‌ها است که گاه این تعداد برای برخی کشور‌ها در برخی نشست‌ها به بیش از ۵۰ نفر هم می‌رسد.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بررسی پیشرفت اجرای کنوانسیون، حفاظت از گونه‌های موجود در پیوست‌های کنوانسیون، بررسی پیشنهاد‌های مربوط به ارتقاء یا تنزل درجه حفاظتی گونه‌ها در پیوست‌های یک و دو، یا وارد کردن برخی از گونه‌ها به این پیوست‌ها، پیگیری تأمین منابع مالی کنوانسیون، بررسی اسناد و گزارش‌های جلسات کمیته دائمی، کمیته‌های جانوری و گیاهی، دبیرخانه و گروه‌های کاری و پیشنهاد اقداماتی برای افزایش اثربخشی کنوانسیون و عملکرد بهتر دبیرخانه از مواردی است که در طی اجلاس انجام می‌شود و در نهایت اسنادی که به تائید و تصویب می‌رسند، لازم‌الاجرا خواهند بود.

وی گفت: این اجلاس علاوه بر نشست عالی‌رتبه که معمولا با حضور بالاترین مقام محیط زیستی کشور‌ها و حتی روسای جمهور کشور‌ها برگزار می‌شود، در قالب دو کمیته مربوط به بررسی و تصویب دستورات جلسه مرتبط با گونه‌ها و دیگری مربوط به دستورات جلسه مربوط به مقررات و ضوابط اجرا برگزار می‌شود. این دو کمیته به‌طور همزمان برگزار می‌شوند و در نهایت در جلسه پایانی که متشکل از اعضای هر دو کمیته است، تصمیمات به تصویب نهایی می‌رسد.

ظهرابی گفت: در کنار این دو کمیته، جلسات منطقه‌ای و رویداد‌های جانبی نیز برای ارائه اقدامات و تجربیات موفق و همچنین همفکری و جلب حمایت دیگر کشور‌های متعاهد به‌منظور تایید یا رد پیشنهاد‌های ارائه‌شده برگزار می‌شود.

این مقام مسئول همچنین افزود: در اجلاس متعاهدین، نه‌تنها گروه‌های نماینده کشور‌های متعاهد به سایتیس، بلکه افراد و گروه‌هایی به‌عنوان ناظران نیز شرکت می‌کنند. نمایندگان کشور‌هایی که عضو سایتیس، آژانس‌های سازمان ملل متحد و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی نیستند، از این دست افرادند. ناظران سازمان‌های غیردولتی درگیر در حفاظت یا تجارت نیز می‌توانند بنا به صلاح‌دید اعضا شرکت کنند، اما حق رأی ندارند. عموم مردم نیز می‌توانند به‌عنوان بازدیدکننده در جلسه شرکت کنند، اگرچه قادر به شرکت در مباحث نیستند.

جزئیات ۵۱ پیشنهاد قابل طرح

این ۵۱ پروپوزال شامل موضوعاتی درباره پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، کوسه‌ماهیان، سفره‌ماهیان، مارماهیان آب شیرین، خیار‌های دریایی، عنکبوتیان، شکم‌پایان و گیاهان است که بررسی آنها می‌تواند در تغییر یا تثبیت وضعیت حفاظتی گونه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه محدوده پراکنش برخی از گونه‌های پیشنهادی در کشور ما نیز هست و تغییر درجه حفاظتی گونه‌ها می‌تواند بر وضعیت حفاظتی گونه‌های موجود در کشور تأثیرگذار باشد، تا کنون چند جلسه تخصصی جهت بررسی اسناد پیشنهادی این اجلاس در این معاونت و جلسه‌ای نیز در وزارت امور خارجه برگزار شده است و حضور پررنگ و فعال مقام‌های علمی و اجرایی سایتیس کشور در این اجلاس و جلب حمایت نمایندگان دیگر کشور‌ها در خصوص تأیید یا عدم‌تأیید این پیشنهاد‌ها می‌تواند نقش مهمی در روند حفاظتی گونه‌ها داشته باشد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی گفت: اجلاس متعاهدین به کنوانسیون سایتیس فرصتی مغتنم برای همفکری، تبادل دانش و تجربیات و فراهم‌کردن شرایط همکاری هر چه بیشتر و نزدیکتر با دیگر کشور‌های متعاهد جهت برداشتن گام‌هایی قوی‌تر و اثربخش‌تر در مسیر دستیابی به اهداف کنوانسیون و پایداری و قانونمند کردن بهره‌برداری گونه‌های گیاهی و جانوری در سطح بین‌المللی و مقابله با قاچاق حیات وحش است و امیدواریم بتوانیم از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره‌مند شویم.

کنوانسیون سایتیس یا به‌عبارتی کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض از جمله معاهدات بین‌المللی مهم در زمینه گونه‌های گیاهی و جانوری است که در سال ۱۹۷۳ با هدف پایداری، قانونمند کردن و قابلیت ردیابی تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض شکل گرفت و تا کنون ۱۸۵ کشور را با خود همراه کرده است. این کنوانسیون، تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری را با دسته‌بندی این گونه‌ها در سه پیوست با درجات حفاظتی مختلف و قوانینی با درجه سختگیری متفاوت مدیریت می‌کند. این پیوست‌ها بر اساس میزان مورد تهدید بودن گونه در برابر تجارت بین‌المللی طبقه‌بندی شده‌اند.

تا امروز بیش از ۴۰۹۰۰ گونه شامل ۶۶۱۰ گونه جانوری و ۳۴۳۱۰ گونه گیاهی تحت پوشش کنوانسیون سایتیس قرار گرفته‌اند.