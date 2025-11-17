وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت حضور هیئت ایرانی در کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور ۲۰۲۵ گفت: این اجلاس فرصت مهمی برای دیپلماسی فناوری، تبادل دانش، گسترش همکاری‌های فناورانه و تسریع پروژه‌های ملی دولت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی زنده با بخش خبری نیمروزی، با تشریح اهمیت حضور هیئت ایرانی در کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور ۲۰۲۵، تأکید کرد: این اجلاس بستری برای ایفای نقش دیپلماسی فناوری، تبادل دانش، توسعه همکاری‌های فناورانه و تسریع پروژه‌های ملی دولت خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این گفت‌وگو اعلام کرد که اجلاس اتحادیه بین‌المللی مخابرات؛ با حضور بیش از ۱۵۰ کشور در شهر باکو آغاز شده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی حوزه ارتباطات شناخته می‌شود.

وی این رویداد را فرصتی برای گفت‌وگوهای راهبردی و هماهنگی‌های بین‌المللی در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال ارزیابی کرد.

برنامه‌ فشرده دیدارهای دوجانبه

وزیر ارتباطات توضیح داد که برنامه هیأت ایرانی در این سفر، شامل دیدار و مذاکره با بیش از ده وزیر و مقام عالی‌رتبه از کشورهای مختلف است.

وی با اشاره به موضوعاتی که در این نشست‌ها مطرح می شود، افزود: موضوعات مختلفی از جمله توسعه شبکه فیبر نوری، گسترش همکاری‌های فنی میان کشورهایی که رویکرد مشترکی با ایران دارند و همچنین مباحث مربوط به فناوری نسل پنجم تلفن همراه بررسی می‌شود.

همکاری‌های بین‌المللی در حوزه نسل پنجم و هوش مصنوعی

هاشمی؛ با اشاره به همزیستی طبیعی میان نسل پنجم ارتباطات و فناوری‌های هوش مصنوعی، بر اهمیت تعاملات فنی ایران با دیگر کشورها در این حوزه تأکید کرد.

وی افزود: هوش مصنوعی امروز یکی از محورهای جدی در سیاست‌گذاری کشورهای مختلف است و ایران نیز برنامه‌های خود را در این چارچوب با مشارکت بین‌المللی دنبال می‌کند.

جایگاه اجلاس در چارچوب دیپلماسی فناوری

وزیر ارتباطات، این اجلاس را بخشی از رویکرد «دیپلماسی فناوری» دولت توصیف کرد؛ رویکردی که به گفته او از محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور؛ محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر توسعه فناوری را در کشور شتاب بدهد.

تسریع پروژه‌های ملی با تبادل دانش

هاشمی در پایان تأکید کرد: تبادل نظر و انتقال دانش میان کشورها می‌تواند به کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه‌های ملی دولت چهاردهم کمک می‌کند و امیدوارم نتایج این تعاملات، مسیر پیشبرد طرح‌های زیرساختی کشور را هموار کند.