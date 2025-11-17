به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ روح الله ویسی هدف این اردو را آشنایی نسل جوان بافرهنگ ایثار و شهادت و الگوگیری از سیره و روش و منش شهیدان در سبک زندگی ایرانی اسلامی هم عنوان کرد و افزود:این اردوها فرصتی برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به دانش‌آموزان است؛ لذا امروز این اعزام به ظرفیت ۴۰ نفر دانش‌آموز دختر با همکاری آموزش‌وپرورش و بسیج دانش‌آموزی لنده و باهدف بازدید از یادمان‌های شهدای هویزه، شلمچه و طلائیه اعزام شدند.

ویسی با توجه به آسیب‌های فضای مجازی و تقویت معنویت شهدا در این فضا، گفت: دانش‌آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور، سفیران فرهنگی برای مقابله با تهاجم مجازی دشمن خواهند شد.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنده افزود: فضای مجازی امروز میدان جنگ نرم است و ما باید با روایتگری زنده از شهدا، معنویت دفاع مقدس را در شبکه‌های اجتماعی گسترش دهیم.