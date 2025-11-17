به مناسبت هفته ملی دیابت و به همت اداره سلامت شهرداری منطقه ۹ و همکاری معاونت خدمات شهری و محیط زیست، برج آزادی آبی رنگ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهردار منطقه ۹ با اشاره به اجرای ویدئو مپینگی در میدان آزادی به مناسبت هفته ملی دیابت گفت: در این برنامه نمادین که با هدف جلب توجه شهروندان به اهمیت کنترل، پیشگیری و تشخیص زودهنگام دیابت برگزار شد؛ بدنه برج آزادی برای ساعاتی مزین به نور آبی (رنگ رسمی کمپین جهانی دیابت) شد.

محسن دودانگه، با اشاره به روند رو به افزایش ابتلا به دیابت در کشور اعلام کرد: اجرای چنین برنامه‌های فرهنگی نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی عمومی دارد.

شهردار منطقه ۹ عنوان کرد: آگاهی‌بخشی، تغییر الگوی تغذیه، تحرک بدنی و غربالگری منظم، اصلی‌ترین راهکار‌های پیشگیری از دیابت نوع ۲ به شمار می‌رود.

دودانگه از شهروندان خواست تا با مشارکت در برنامه‌های سلامت‌محور، گامی مؤثر در حفظ و ارتقاء سلامت خود و خانواده بردارند.