تیم‌های راه‌یافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) در دو بخش مردان و زنان مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه برگزاری هفته نخست رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) در جزیره کیش، تیم‌های حاضر در ۲ راند برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی با هم مسابقه دادند که نتایج زیر به ثبت رسید؛

در بخش مردان:

مسعود شعبانلو – سید مرتضی حسینی و ایلیا بیات موحد – ارشیا شهبازی (۴-۶ و ۴-۶ شعبانلو – حسینی)

امیر حسین آسودی – شایان خان محمدی و فربد فتاح – سالار ریاحی (۲-۶ و ۱-۶ فتاح – ریاحی)

سامی داوطلب – هویار ملک محمدی و سهیل اسدی – مهرزاد حدادیان (۴-۶ و ۶-۷ داوطلب- ملک محمدی)

امیر علی بنده نژاد – عرفان جوینده و نوید آبیاری – رسول آراوند (۱-۶ و ۱-۶ بنده نژاد- جوینده)

در بخش بانوان:

عسل فرحبدنیا – یاسمن حیدری و سارا محمد نیا – نیارام دهستانی (۳-۶ و ۱-۶ فرحبدنیا- حیدری)

حدیث ابوثلقی – سوگند اسدی و نیلوفر فرج زاده – فوژان حقگو حقیقی (۶-۷،۷-۶، ۹-۱۱ فرج زاده – حقگو حقیقی)

مارال چهارده چریکی – نیکی ثابتی و شیرین حجازی – سپیده تیموری (۱-۶ و ۱-۶ حجازی – تیموری)

نازنین انوری – ساره هوژبر- مهلا محمدی – سحر ارونی (۱-۶ و ۰-۶ انوری – هوژبر)

به این ترتیب در روز سوم بازی‌ها با انجام ۴ دیدار مرحله نیمه نهایی و برگزاری دیدار پایانی، تکلیف قهرمانان هفته نخست مشخص می‌شود.

در این دوره از مسابقات ۳۲ تیم در بخش آقایان و ۱۰ تیم در بخش بانوان حضور دارند.

هفته نخست رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) ۲۴ تا ۲۶ آبان و هفته دوم آن نیز ۲۷ تا ۲۹ این ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش آقایان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارند.

همچنین میلاد کی‌مرام که مسئولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس کشورمان را بر عهده دارد با حضور در جزیره کیش از نزدیک بر روند بازی‌ها و عملکرد ورزشکاران تنیس ساحلی نظارت دارد.