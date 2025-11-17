به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان گفت: ۲۳ کیلومتر از طرح آزادراه کنار گذر اراک حدفاصل جاده فراهان تا پتروشیمی سال گذشته به بهره برداری رسیده و عملیات اجرای در قطعه دوم با پیشرفت مطلوب در حال اجراست.

اصغر حمزلویی افزود: با بکارگیری حداکثر ظرفیت‌ها و فعال بودن کارگاه‌های مختلف عملیات خاکی، زیر سازی، آسفالت و نصب نیوجرسی تلاش می‌شود تا ۱۲ کیلومتر از قطعه دوم آزادراه کنار گذر حدفاصل جاده فراهان تا تقاطع فرودگاه اراک هم تا پایان سال به بهره برداری برسد.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد: آزاد راه کنار گذر اراک بخشی از شبکه آزاد راهی شمال به جنوب کشور است که افزایش ایمنی سفر، کاهش زمان سفر و کاهش آلودگی هوای ارک ناشی از تردد خودرو‌ها از جمله ثمرات اجرای طرح آزاد راه کنار گذر اراک است.