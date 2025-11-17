تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی؛ راهیابی حسینی به رده بندی
ملیکا میرحسینی سرگروه تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان در وزن ۷۰+ کیلوگرم در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، راهی جدول شانسمجدد شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین روز مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از امروز دوشنبه (۲۶ آبان) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد.
در این روز از رقابتها، ملیکا میرحسینی سرگروه تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان در وزن ۷۰+ کیلوگرم در مرحله نیمهنهایی به مصاف نماینده ازبکستان رفت.
سوتلانا اوسیپووا قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک پاریس، با تجربه فراوان و کارنامهای سنگین از مدالهای جهانی، حریف میرحسینی در این مرحله بود. راند نخست با بازی محتاطانه این تکواندوکار ازبک و نتیجه یک بر صفر به سود او پایان یافت. در راند دوم، مبارزه بسیار نزدیک و حساس دنبال شد و در نهایت با تساوی ۴ بر ۴ خاتمه یافت. راند سوم نیز نبردی فنی، تاکتیکی و پرتنش بود. در این راند، کادر فنی کشورمان به هدایت مهروز ساعی یکبار درخواست ویدئو چک داد که رأی داوران به سود نماینده کشورمان اصلاح شد و مبارزه ادامه یافت. با این حال تکواندوکار ازبکستان تا ثانیههای پایانی جنگید و در نهایت پیروز از شیاپچانگ خارج شد.
این مبارزه در مجموع با نتیجه ۲ بر ۱ به سود نماینده ازبکستان تمام شد و میرحسینی راهی جدول شانسمجدد شد.
حسینی پیش از این در نخستین مبارزه خود به مصاف «نورمحمد» از قطر رفت و با پیروزی مقابل این حریف توانسته بود به مرحله نیمهنهایی برسد.
تاکنون ساینا کریمی و علیاصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولینژاد دو مدال نقره و هستی محمدی، علی خوشروش و روژان گودرزی سه مدال برنز برای کاروان تکواندو کشورمان به دست آوردهاند.
هدایت تیم ملی تکواندو مردان بر عهده مجید افلاکی و سرمربیگری تیم ملی تکواندو بانوان بر عهده مهروز ساعی است.