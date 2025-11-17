براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ تولید فولاد در ۶ ماهه نخست امسال به مرز ۱۵ میلیون تن و ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۷ ماهه امسال با رشد ۲۷ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ فولادسازان کشورمان در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور۱۴۰۴) حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند و در مجموع ۹ ماهه میلادی (ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵)، تولید فولاد ایران به رقم ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید.



براساس این گزارش؛ در شش ماهه نخست امسال نیز تولید فولاد کشور با افزایش ۳.۲ درصدی به مرز ۱۵ میلیون تن رسید.



براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ حجم صادرات آهن و فولاد کشور در ۷ ماهه امسال، ۳۴ درصد و مجموع حجم صادرات کل زنجیره فولاد ۴۳ درصد افزایش داشته است همچنین ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۷ ماهه امسال با رشد ۲۷ درصدی به بالای ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

ارزش صادرات انواع ورق‌های فولادی تقریبا ۳ برابر شده و به بیش از ۴۰۸ میلیون دلار رسیده است.



براساس این گزارش؛ فولادسازان کشورمان با وجود محدودیت‌های انرژی با بهره مندی از نیروگاههای خودتامینی توانستند بخش قابل توجهی از ناترازی ها را برای تداوم تولید جبران کنند.



