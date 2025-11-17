پویش ملی اطلاع‌رسانی HIV تا ۲۰ آذرماه سال جاری، با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به ویروس HIV و پیشگیری از ابتلا به این بیماری، در استان همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس برنامه ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: پویش ملی اطلاع‌رسانی HIV فرصت ارزشمندی برای افزایش دانش جامعه در زمینه رفتار‌های پرخطر، پیشگیری از ابتلا، کاهش انگ اجتماعی نسبت به مبتلایان و تشویق مردم به انجام داوطلبانه مشاوره و آزمایش رایگان است.

محمد میرزایی افزود: در مدت اجرای پویش، ضمن تقویت فعالیت مراکز مشاوره رفتار‌های پرخطر و مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، پایگاه‌های موقت اطلاع‌رسانی و مشاوره نیز در نقاط مختلف استان مستقر خواهند شد تا خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و آزمایش رایگان به عموم مردم ارائه دهند.

او تصریح کرد: هم اکنون ۸۲۱ پرونده مربوط به بیماران HIV در دانشگاه وجود دارد که از این تعداد، ۴۰۰ نفر فوت شده‌اند و ۴۲۱ نفر در حال حاضر تحت پوشش خدمات درمانی و حمایتی دانشگاه قرار دارند.