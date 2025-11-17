پخش زنده
روابط عمومی مرکز بهداشت کیش از برپایی ایستگاه سلامت گرامیداشت هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرکز بهداشت کیش با هدف ارج نهادن به فرهنگ خدمترسانی، معاینه و ایستگاه سلامت رایگان را در مساجد و مراکز خدمات سلامت برگزار میکند.
معاینه رایگان در مراکز خدمات جامع سلامت بوعلی و فارابی چهارم آذر انجام خواهد شد.
ایستگاه سلامت در مسجد امام جعفر صادق (ع)، پنجشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۷ تا ۱۹، مصلی کیش، جمعه ۳۰ آبان از ساعت ۱۱ تا ۱۳، مسجد امام حسن (ع)، شنبه اول آذر از ساعت ۱۷ تا ۱۹، مسجد خاتم الانبیا (ص)، یکشنبه دوم آذر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برپا خواهد شد.
مراجعه کنندگان میتوانند در روزهای تعیین شده با مراجعه به مساجد از خدمات رایگان بهداشتی درمانی بهرهمند شوند.
ایستگاههای سلامت با هدف ارتقای سلامت جامعه و ارائه خدمات پیشگیرانه با همراهی بسیج جامعه پزشکی برپا میشوند.