تاکنون موردی از آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در استان گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: تاکنون گزارشی از بروز آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در استان دریافت نشده و هیچ تهدیدی برای جمعیت انسانی یا تولیدی وجود ندارد.
عباس بدیعی با تأکید بر اهمیت سیستم پایش و اطلاعرسانی سریع و رصد مستمر واحدهای پرورش طیور در استان افزود: شبکه دامپزشکی با همکاری مرغداران، کارشناسان بهداشت و ادارات شهرستانی، همه گلههای حساس را به طور منظم نمونهبرداری میکند، تا درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، اقدامهای پیشگیرانه فوری انجام شود.
وی ادامه داد: در استان اصفهان تاکنون موردی از بیماریهای مشترک میان انسان و دام گزارش نشده و وضعیت سالنهای صنعتی و شبکه تولید فرآوردههای دامی ازنظر بهداشتی رضایتبخش است.
عباسی گفت:هر سال گلههای بوقلمون، مرغ مادر و مرغ تخم گذار در دو نوبت واکسیناسیون کامل آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان را دریافت میکنند، در حالیکه مرغهای گوشتی به دلیل عمر اقتصادی کوتاه نیاز به واکسیناسیون ندارندو با این حال تمام واحدهای گوشتی هم زیر پوشش پایش و کنترل مداوم قرار دارند، تا هیچ خطری سلامت مصرفکنندگان را تهدید نکند.
معاون سلامت دامپزشکی استان اصفهان تاکید کرد: همه گوشتهای تولیدی صنعتی در استان، با نظارت دقیق دامپزشکی و دارای گواهی بهداشتی هستند و صددرصد فرآوردههای گوشتی عرضهشده از کشتارگاههای مجاز از نظر بیماریهای ویروسی، میکروبی و انگلی بررسی و تأیید میشوند.
وی افزود:با توجه به شرایط سرد سال و افزایش تردد پرندگان مهاج، لازم است واحدهای مرغداری اصول قرنطینه، ضدعفونی مداوم، محدودیت ورود افراد متفرقه و کنترل سیستم تهویه را جدی بگیرند، تا از ورود هرگونه عامل بیماریزا به گلهها جلوگیری شود.