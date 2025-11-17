پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس از کشف ۲۷ تن برنج احتکار شده به ارزش ۸۱ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: در پی رصدهای اطلاعاتی و گزارشهای مردمی مبنی بر احتکار و نگهداری غیرمجاز برنج در انباری در یکی از محلههای شهرستان شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی بیان داشت: در این خصوص ۲۷ تن برنج بدون مجوز قانونی کشف شد.
سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۸۱ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد