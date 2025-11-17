به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: در پی رصد‌های اطلاعاتی و گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار و نگهداری غیرمجاز برنج در انباری در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی بیان داشت: در این خصوص ۲۷ تن برنج بدون مجوز قانونی کشف شد.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۸۱ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد