در حکمی رسمی، دکتر سید حیدر میرفخرالدینی، به عنوان سرپرست دانشگاه یزد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در حکمی رسمی، دکتر سید حیدر میرفخرالدینی، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با مرتبه علمی استاد تمام، به عنوان سرپرست دانشگاه یزد منصوب شد.

دکتر میرفخرالدینی که سوابق متعددی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دارد، پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزد، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و معاونت دانشجویی دانشگاه یزد را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین مولف بیش از ۱۰۰ مقاله ISI و علمی-پژوهشی، ۱۰ کتاب تخصصی و مجری ۱۲ طرح تحقیقاتی موفق بوده و به عنوان پژوهشگر برتر استان یزد نیز شناخته می‌شود.