به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای روسی خود با اشاره به ادامه همکاری ایران و آژانس و رد برگشت تحریم‌های ادعایی برخی کشور‌های غربی، تاکید کرد: آژانس باید بی‌طرف بماند و از اقدام‌هایی که به افزایش تنش می‌انجامد، خودداری کند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین رویکرد جمهوری اسلامی ایران را در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازنده و مسئولانه دانست و بر ضرورت پایبندی آژانس به صلاحیت‌های فنی این نهاد و پرهیز از رفتار‌های سیاسی و اثرپذیری از فشار‌ها و اعمال نفوذ سیاسی آمریکا و برخی اعضای اروپایی، تاکید کرد.

آقای عراقچی همچنین با اشاره به ابتکار‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک با همتایانش در منطقه، تداوم و تسریع گفت‌و‌گو‌ها و همکاری‌ها را در چارچوب مشترک میان کشور‌های منطقه، ضروری دانست.

وزیران امور خارجه دو کشور با اشاره به نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تأکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، بر هماهنگی مواضع و همکاری‌های مشترک در این چارچوب توافق کردند.

وزیر امور خارجه روسیه هم در این گفتگوی تلفنی با استقبال از شکل‌گیری چارچوب مشورت و همکاری منطقه‌ای، آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران اعلام کرد.

آقای سرگئی لاوروف همچنین با اشاره به تلاش‌های کشورش در سازمان ملل برای صیانت از اصول منشور ملل، بر حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود تاکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین شود، مردود دانست.

وزیران امور خارجه ایران و روسیه در ادامه، آخرین وضع همکاری‌ها و مسائل کنسولی دو کشور را نیز بررسی کردند.