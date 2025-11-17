در بسته شعار سال این هفته، چرایی بازنگشتن ارز‌های صادراتی تا ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان‌ها و بازسازی زیر ساخت‌های حمل و نقل بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در بخشی از بسته شعال سال این هفته مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع اشاره کرده، در سال‌های اخیر بخشی از ارز‌های صادراتی به کشور بازنگشته که ریشه در کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دارد و نتیجه خروج سرمایه از کشور بوده است.

در ادامه بسته این هفته یکی از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شده و معاون علمی رئیس جمهور اعلام کرده بر همین اساس صنایع می‌توانند طرح‌های خود را بدون مناقصه به شرکت‌های دانش بنیان واگذار و قرارداد امضا کنند.

بازسازی و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی اصفهان نیز از دیگر موضوعاتی بود که در راستای هموار کردن مسیر سرمایه گذاری و پیشرفت پایدار اقتصادی استان ادر بسته شعال سال به آن اشاره شد.