آزادی ۲۵ زندانی جرائم غیرعمد در کهگیلویه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه گفت: در قالب پویش نذر فاطمی ۲۵ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد مالی از زندان دهدشت به کمک خیر هم استانی آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، سعید کریمی زاد مبلغ محکومیت این افراد را بیش از ۴۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این مقدار مبلغ محکومیت این افراد ۳۰ میلیارد ریال با همکاری یک خیر نیکوکار و بیش از ۱۷ میلیارد ریال با گذشت شاکیان تامین
شد.
سیروس امینی مدیرکل امور زندانها نیزن گفت: در سال گذشته قریب ۲۰۳ نفر توسط مجموعه ستاد دیه با کمک خیرین ازاد شده است.
وی گفت: ۲۳۲ چشم انتظار کمک سخاوتمندانه مردم نیکوکار و خیرین خیر اندیش در استان هستند که تا الان ۸۳ نفر را به کانون گرم خانواده هایشان بازگشتند.
رحمت الله کشاورز خیر هم استانی هم گفت: ۱۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تامین شد که در سه مرحله پرداخت میشود.
وی از اشتغالزایی برخی زندانیهای ازاد شده در حبس خبر داد و گفت: اگر زندانیان بخواهند در چند معدن میتوانیم زمینه اشتغالزایی انها را فراهم کنیم.
سردار عوض شهابی فر نیز گفت: از این خیر هم استانی تقدیر و تشکر میکنم که بانی ازادی ۲۵ زندانی در زندان دهدشت شد و این گونه کارها جای تقدیر و تشکر دارد.