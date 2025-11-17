پخش زنده
مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اجرای طرح آزمایشی جزیره فرهنگی در کیش، بر ضرورت تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کیش تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساسان ضیایی در نشست شورای فرهنگ عمومی کیش با اشاره به نجابت، همدلی و وفاق اجتماعی ساکنان کیش، افزود: این ویژگی فرهنگی باید در برنامهریزیهای مسئولان توجه شود.
ضیایی با اشاره به برخی نگاه ها در خصوص زندگی لاکچری در کیش، گفت: زمینه اقتصادی کیش باید همراه با بُعد فرهنگی رشد کند تا تناسب نداشتن این دو مساله چالشهای اجتماعی را به وجود نیاورد.
مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور تغییرات فضای فرهنگی را ضروری برشمرد و گفت: امروز فعالان فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نقش تعیینکنندهای در فرهنگ عمومی دارند و نمیتوانیم با شیوههای سنتی در سیاستگذاری فرهنگی مسائل را پیش ببریم.
ساسان ضیایی با تأکید بر اینکه صدای فرهنگی کیش در گستره ملی کمتر شنیده میشود، افزود: برای انسجام فعالیتها، لازم است نقشه مهندسی فرهنگی کیش تدوین و اجرا شود و جلسات شورا نیز براساس آییننامه ماهانه تشکیل شود.
او افزود: کمیتههای تخصصی شورای فرهنگ عمومی باید فعال شوند و تقسیم کار فرهنگی براساس آییننامه انجام شود.
ساسان ضیایی با اشاره به الزامی بودن اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: مصوباتی که اجرا نشوند، ترک فعل محسوب میشوند و دستگاهها باید نسبت به تکالیف فرهنگی خود پاسخگو باشند.
مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور بر ضرورت رصد مستمر وضعیت فرهنگی، اولویتبندی چالشهای اصلی و اجرای یک برنامه منسجم تأکید کرد و گفت: کیش با ظرفیت انسانی، مدیریتی و انسجام موجود میتواند الگویی موفق در مدیریت فرهنگی کشور باشد.
