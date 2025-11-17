

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ عبدالمهدی حق‌شناس با اعلام اینکه خبرنگاران مازندرانی می‌توانند آثار تولیدی خود را در بازه زمانی ۵ آذرماه ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ ارسال کنند، اظهار کرد: این رخداد رسانه‌ای در ۱۰ قالب گزارش، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست توسط سازمان بسیج رسانه مازندران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر خبرنگار می‌تواند در ۲ بخش و هر بخش ۴ اثر بارگذاری کند، یادآور شد: آثار ارسالی بیش از این تعداد، مورد داوری قرار نخواهد گرفت.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران مهلت ارسال آثار را ۳۰ آذرماه اعلام کرد و گفت: خبرنگاران مازندرانی می‌توانند آثار خود را در ۱۴ محور شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیح و حوزه‌های اقدام، مطالبه گری و حل مسئله، مکتب شهید سلمانی، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی - اسلامی، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، مازندران‌شناسی، بهینه‌سازی انرژی و صرفه‌جویی در مصرف ارسال کنند.

حق‌شناس با اعلام اینکه بخش ویژه جشنواره امسال به جنگ دوازده روزه اختصاص یافته است، افزود: خبرنگاران می‌توانند علاوه بر ۲ بخش، در بخش ویژه هم ۴ اثر دیگر ارسال کنند.

وی یادآور شد: خبرنگاران آثار خود را در سایت http://aboozarmaz.ir/ بارگذاری کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با اشاره به اینکه کیفی‌سازی محتوای تولیدی رسانه‌ها، هدف اصلی جشنواره ابوذر است، افزود: به دلیل اهمیت موضوع داوری آثار و بالابردن کیفیت جشنواره، درصدد هستیم همچون جشنواره قبلی با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد از داوران خبره و توانمند ملی بهره ببریم.

حق‌شناس کیفیت آثار را بر کمیت آن ارجح دانست و از خبرنگاران خواست با تولیدات ارزشمند در جهت پویایی جشنواره تلاش کنند تا در نهایت آثار ارزنده‌ای برای اختتامیه جشنواره کشوری ابوذر ارسال شود.

وی با اعلام اینکه تلاش می‌کنیم همچون جشنواره‌های قبلی، کتاب جشنواره همزمان با اختتامیه منتشر و توزیع شود، ادامه داد: انتشار کتاب جشنواره‌های سوم، چهارم و پنجم، رضایت اهالی رسانه را در پی داشت و سند ماندگاری در عرصه خبر باقی ماند.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با اشاره به اینکه برترین آثار به جشنواره کشوری ابوذر ارسال می‌شوند تا در بُعد ملی مورد ارزیابی قرار گیرند، یادآور شد: سال گذشته ۲ خبرنگار مازندرانی در رشته‌های عکس و کلیپ و گزارش ویدئویی در جشنواره ملی ابوذر حائز رتبه شدند.