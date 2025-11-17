پخش زنده
سرپرست معاونت صنایعدستی میراث فرهنگی فارس گفت: هشتمین دوره داوری نشان مهر اصالت ملی صنایعدستی با ۲۷۰ اثر منتخب از هنرمندان فارس، با حضور جمعی از داوران ملی و متخصصان حوزه صنایعدستی در شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید سلیمی گفت: این دوره از داوری با استقبال گسترده هنرمندان استان همراه شده و تنوع آثار رسیده نسبت به سالهای گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی فارس، با اشاره به جایگاه ویژه فارس در تولیدات اصیل و بومی اظهار کرد: استان فارس امسال با ۲۷۰ اثر منتخب وارد فرایند داوری شده است که بخش عمدهای از آثار ارائه شده نشاندهنده پیشینه عمیق استان در رشتههای ریشهدار صنایعدستی است.
سلیمی گفت: دستبافتهای داری همچون گلیم که مزیت اصلی استان فارس به شمار میروند، در این دوره نیز حضوری پررنگ دارند و کیفیت آثار ارائه شده در این بخش بسیار چشمگیرارزیابی شده است.
او همچنین از مشارکت قدرتمند شهر جهانی منبت آباده خبر داد و تصریح کرد: آباده با مجموعهای متنوع از آثار منبت و احجام چوبی، یکی از محورهای اصلی این دوره داوری است.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی فارس حضور شهر ملی دستگاههای عشایر فیروزآباد را نیز برجسته دانست و دستبافتهای فاخر عشایری این شهرستان رایکی از نقاط قوت امسال عنوان کرد.
سلیمی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، خاتمکاریهای ارائه شده از سوی هنرمندان شیرازی نیز کیفیت بسیار مطلوبی داشته و در میان آثار شاخص این دوره قرار گرفتهاند.