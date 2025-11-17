پخش زنده
هفدهمین دوره جشنواره ملی فراگیری نخستین واژه «آب» در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل آبفا استان اصفهان گفت: این جشنواره به شکل نمادین امروز در مجتمع فرهنگی کوثر خوراسگان با حضور ۴۰۰ دانش آموز کلاس اولی و باهدف فرهنگسازی در مصرف بهینه آب و افزایش آگاهی در خصوص چگونگی مصرف این مایه حیات برگزار شد.
ناصر اکبری با اشاره به بحران کمآبی در کشور افزود: اصفهان با وجود مواجهه با خشکسالی شدید در سالهای اخیر، با اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی توانسته به پایینترین سرانه مصرف آب در کشور برسد.
وی مدیریت مصرف را تنها راه غلبه بر چالش کم آبی دانست و گفت: در دهه اخیر، فعالیتهای فرهنگی زیادی برای گروههای مختلف اجرا شده، اما همچنان به مشارکت بیشتر کشاورزان، صنعتگران و شهروندان نیاز است تا دسترسی پایدار به این نعمت الهی تضمین شود.
اکبری با تاکید بر اهمیت آموزش از سنین پایین ادامه داد: این برنامه با هدف ارتقای یادگیری مصرف بهینه آب از کلاس اول ابتدایی طراحی شده تا کودکان در همان سال اول مدرسه، ارزش واقعی آب را بهخوبی یاد بگیرند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: وقتی بچهها فرهنگ صحیح مصرف آب را در مدرسه یاد بگیرند، آنرا به خانه و جامعه منتقل کرده و همراه خانوادههایشان قدر آب را بهتر میدانند.
محمد رضا نظریان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز با بیان اینکه مصرف بهینه آب و اصلاح الگوی مصرف، یکی از اولویتهای اصلی فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش است، گفت: این جشنواره با حضور بیش از ۶۰ هزار دانش آموز کلاس اولی استان از امروز آغاز شد.
میثم بکتاشیان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان نیز گفت: این کانون در بیش از ۶۰ مرکز با کمک مربیان مجرب، برنامههای متنوعی از داستاننویسی، شعر، قصهگویی و نمایش را در حوزه مصرف بهینه آب اجرا میکند تا به آیندهسازان این مرز و بوم آموزش دهد که آب را به اندازه مصرف کنند.
ویژهبرنامههای هفدهمین جشنواره ملی فراگیری نخستین واژه «آب» همزمان با سراسر کشور تا پایان بهمن در مدارس ابتدایی استان اصفهان برگزار میشود.