به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهرستان بابل با دارا بودن ۱۵ کتابخانه عمومی، میزبان بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ عضو فعال است.

اشیب نتاج، رئیس کتابخانه‌های عمومی بابل با اعلام این خبر گفت: کتابخانه‌های عمومی این شهرستان دارای ۳۲۰ هزار نسخه کتاب هستند که از ابتدای امسال تاکنون ۷۸ هزار جلد به امانت داده شده است.

وی با اشاره به کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی شهرستان افزود: این کتابخانه با دارا بودن ۹۰ هزار جلد کتاب، میزبان مخاطبان متنوعی از همه اقشار است.

رئیس کتابخانه‌های عمومی بابل خاطرنشان کرد: کتابخانه شهیدان نجاریان دارای دو سالن مجزا برای برادران و خواهران است که ماهانه بیش از سه هزار نفر از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.