به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلال ملکی گفت: ساعت ۱۰:۴۳ صبح امروز حادثه آتش‌سوزی در یک کارگاه رنگرزی واقع در بزرگراه آزادگان، شهرک گلریز، خیابان صنعت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: امروز آتش‌سوزی در یک کارگاه رنگرزی واقع در شهرک گلریز تهران موجب جان باختن یکی از کارگران شد.

وی ادامه داد: محل آتش‌سوزی یک مجتمع کارگاهی و بارانداز بود که چندین واحد کوچک و بزرگ با کاربری‌های مختلف در آن فعالیت می‌کردند. یکی از این واحدها، کارگاه رنگرزی حدوداً ۲۰۰ مترمربعی بود که مقدار زیادی تخته،‌ام‌دی‌اف، بشکه‌های تینر، ظروف رنگ و سایر اقلام قابل اشتعال در آن وجود داشت و کاملاً شعله‌ور شده بود. حجم زیاد دود و خروج شعله‌ها از پنجره‌ها و راه‌های خروجی، عملیات را دشوار کرده بود.

به گفته ملکی، اطلاعات اولیه حاکی از محبوس بودن یکی از کارگران در داخل کارگاه بود. آتش‌نشانان در شرایطی که عملیات اطفای حریق در حال انجام بود، جست‌و‌جو را نیز شروع کردند و پس از دقایقی موفق شدند مردی حدود ۶۵ ساله را که دچار سوختگی شدید شده بود خارج و تحویل عوامل اورژانس دهند؛ اما بنا بر اعلام اورژانس، آن فرد جان خود را از دست داده بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران افزود: آتش‌نشانان موفق شدند حریق را مهار کنند و مانع سرایت آن به دیگر بخش‌ها و کارگاه‌های مجاور شوند. نیرو‌ها در حال حاضر مشغول ایمن‌سازی و لکه‌گیری محل هستند و تا دقایقی دیگر، محیط به مالکان تحویل داده می‌شود.

ملکی درباره علت حادثه اظهار کرد: در فصل سرما کارگاه‌هایی که مواد قابل اشتعال زیادی در آنها نگهداری می‌شود، در صورت وجود نقص در سیم‌کشی برق یا استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد، مستعد بروز حوادثی از این دست هستند.