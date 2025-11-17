بازیهای همبستگی اسلامی؛ رقابت شمشیربازان ایرانی با پیروزی موشحی
رقابت دو ملیپوش شمشیربازی اپه کشورمان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به سود امیرحسین موشحی به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله یک هشتم نهایی جدول حذفی شمشیربازی اپه بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض برگزار شد و رقابت دو ایرانی به سود امیرحسین موشحی به پایان رسید.
محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو ملیپوش ایران با هم مبارزه کردند و در پایان موشحی با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت. اسماعیلی نیز از دور رقابتها کنار رفت.
اسماعیلی در یک شانزدهم نهایی نماینده بحرین را شکست داده بود و موشحی از سد بازیکن عمان گذشته بود.