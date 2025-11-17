رقابت دو ملی‌پوش شمشیربازی اپه کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به سود امیرحسین موشحی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله یک هشتم نهایی جدول حذفی شمشیربازی اپه بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض برگزار شد و رقابت دو ایرانی به سود امیرحسین موشحی به پایان رسید.

محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو ملی‌پوش ایران با هم مبارزه کردند و در پایان موشحی با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت. اسماعیلی نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

اسماعیلی در یک شانزدهم نهایی نماینده بحرین را شکست داده بود و موشحی از سد بازیکن عمان گذشته بود.