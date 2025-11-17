به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین زاهد گفت: ماموران انتظامی شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا با اقدامات پلیسی پس از شناسایی محل استقرار ماینرها، با هماهنگی قضائی در محل‌ها حاضر شدند و در بازرسی از محل‌های مورد نظر ۴۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیر محاز را با تجهیزات جانبی کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: هرگونه اخلال در نظام تولید و توزیع جرم است و برخورد با عاملان در دستورکار پلیس قرار دارد.