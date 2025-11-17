بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت در پارک ملی هوا و فضا آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد کاظمی‌تبار, دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به استقبال دوره های قبلی جشنواره گفت: ۲۸ اثر صحنه و۳۶ اثر خیابانی در ۱۵ استان در دوره قبلی جشنواره اجرا شد که در بخش صحنه ای ۲۷ هزار مخاطب جذب شدند. وی گفت: گروه‌های تئاتر مقاومت در سراسر ایران اجرا خواهند داشت.

به گفته کاظمی‌تبار, تئاتر مقاومت آغاز یک مسیر بود و البته این بار تحت تأثیر جنگ ۱۲ روزه قرار گرفته است.

دبیر جشنواره با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این نشست در پارک ملی هوا و فضا نشان دادن اقتدار است، افزود: بشارت فتح جایزه ویژه این دوره از جشنواره است که در قسمت جنگ ۱۲ روزه به برگزیدگان اهدا خواهد شد.بخش ویژه جشنواره تئاتر مقاومت هم با محوریت جنگ ۱۲ روزه، مختص شهدا و رشادت مردم برگزار می شود.