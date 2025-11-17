پخش زنده
مرکز آموزش درجهداری مالکاشتر اراک، امروز میزبان مراسم دانشآموختگی فراگیران درجهداری کل فراجا بود تا نشان خدمت به دانشآموختگان فراگیران دوره ۱۱۲ مراکز آموزشی درجه داری فراجا اهداء شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، این مراسم بهصورت مشترک و همزمان با حضور سه مرکز آموزشی شامل مرکز شهید بهشتی اصفهان، مرکز شهید چمران کرج و مرکز مالکاشتر اراک برگزار شد.
سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی انتظامی کشور در این مراسم گفت : مجموعه انتظامی کشور تکیه گاه همه بخشهای کشور است وحضور جوانان انقلابی ، مصمم ، بصیرت و با نشاط، مایه افتخار نیروهای انتظامی است.
فرمانده مالک اشتر اراک سخنران دیگر این مراسم هم با بیان اینکه دوره آموزشی امسال به نام شهید محمد احسان شفیعی نامگذاری شده است گفت: فراگیران پس از طی مراحل آموزشی، رسماً به عنوان درجهداران جدید فراجا به مجموعه بزرگ سبزپوشان انتظامی کشور می پیوندند.
سرهنگ غلامعلی بی غم افزود: نیروهای تازهنفس بهزودی در نقاط مختلف میهن اسلامی مشغول خدمت خواهند شد و با اتکا به آموزههای اعتقادی و انقلابی، در راه دفاع از اسلام، ولایت، انقلاب، ملت و میهن از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.