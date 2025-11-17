به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی با اشاره به تشدید خشکسالی و ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی اعلام کرد: انشعاب اداراتی که الگوی مصرف آب را رعایت نکنند، قطع خواهد شد.

شرفی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر آبفای شهرستان بر میزان مصرف ادارات گفت: هر دستگاهی که با وجود تذکرات، مصرف نامتعارف داشته باشد برای حفظ عدالت در توزیع آب با قطع انشعاب مواجه می‌شود.

وی همچنین فعالیت آب‌فروشان فاقد مجوز و کارواش‌های متخلف را مغایر قانون دانست و خواستار برخورد با آنها شد. شرفی مدیریت مصرف را مسئولیتی اجتماعی عنوان کرد و بر همراهی همه شهروندان در این شرایط حساس تأکید کرد.