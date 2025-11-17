به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بخشی از این بیانیه آمده است: کتاب همچنان اصلی‌ترین ابزار تولید و انتقال دانش، فرهنگ و هویت اسلامی–ایرانی است و نقش راهبردی آن در مصون‌سازی فکری جامعه، به‌ویژه نسل جوان، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.



در این بیانیه تصریح شده است: تقویت جبهه فرهنگی انقلاب، مستلزم تولید و ترویج کتاب‌هایی است که ریشه در معارف قرآنی، تاریخ ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی دارند. روایت مستند و دقیق از رخدادهای کلیدی نظیر دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران، از اولویت‌های محتوایی است که می‌تواند روحیه مقاومت و خودباوری ملی را در جامعه تقویت کند.

این بیانیه همچنین بر ضرورت بازآفرینی زندگی شهیدان و قهرمانان ملی در قالب آثار مکتوب تأکید کرده و آن را اقدامی راهبردی برای الگوسازی و هدایت فرهنگی نسل‌های آینده دانسته است.



در بخش دیگری از بیانیه آمده است: با وجود گسترش فناوری‌های نوین، کتاب باید همچنان محور تولید محتوا در جبهه فرهنگی کشور باشد. بهره‌گیری از ظرفیت ابزارهای دیجیتال برای توسعه نشر، ضرورتی راهبردی در مقابله با جنگ شناختی دشمن ارزیابی می‌شود.



این بیانیه در پایان، هفته کتاب و کتابخوانی را فرصتی برای بازتعریف نقش کتاب در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی قلمداد و بر اهمیت بسیج نخبگان فرهنگی برای تولید آثار فاخر، معتبر و آینده‌ساز متناسب با نیازهای مخاطبین و آماده سازی برای درک مفاهیم و الزامات معرفتی تمدنسازی نوین اسلامی تاکید و آورده است: بی تردید یکی از شکوهمندترین حوادث و رخدادهای تاریخی و آموزنده دوره معاصر که می‌تواند در زمره اولویت‌های پیش روی ناشرین و نویسندگان دانا و توانای کشور قرار گیرد، دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ تحمیلی ائتلاف آمریکا ، رژیم صهیونی و حامیان غربی و منطقه‌ای آنان است که به فضل الهی تحقق آن راهگشای آحاد ملت به ویژه جوانان مشتاق دفاع از انقلاب و وطن اسلامی خواهد بود.