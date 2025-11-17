به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین روز مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از امروز دوشنبه(۲۶ آبان‌) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد.

حامد اصغری، نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم تیم ملی تکواندو کشورمان در مرحله نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به مصاف نماینده ترکیه رفت و در این دیدار با نتایج ۱۵ بر ۷ و ۶ بر ۲ در راند اول و دوم، بازی را مقابل حریف خود واگذار کرد و برای رسیدن به مدال برنز به جدول شانس مجدد راه یافت.

ضمن اینکه اصغری در نخستین مبارزه خود «دیوپ» از سنگال را شکست داده بود. در دومین مبارزه نیز نماینده اردن را شکست داده بود.

تاکنون ساینا کریمی و علی‌اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد دو مدال نقره و هستی محمدی، علی خوش‌روش و روژان گودرزی سه مدال برنز برای کاروان تکواندو کشورمان به دست آورده‌اند.

هدایت تیم ملی تکواندو مردان بر عهده مجید افلاکی و سرمربیگری تیم ملی تکواندو بانوان بر عهده مهروز ساعی است.