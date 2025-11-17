امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بحران بهداشت در غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶- ۱۶:۰۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
سودجویی دلالان و قاچاقچیان از ناترازی انرژی!
سودجویی دلالان و قاچاقچیان از ناترازی انرژی!
۱۴۰۴-۰۸-۲۴
بازخوانی یک شگفتی
۱۴۰۴-۰۸-۲۴
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۰۴-۰۸-۲۴
بدون تعارف با رئیس سازمان هواشناسی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان هواشناسی کشور
۱۴۰۴-۰۸-۲۵
خبرهای مرتبط

شمار شهدای غزه به ۶۹ هزار و ۴۸۳ نفر رسید

غرق شدن چادر چند کودک فلسطینی

۹۰۰ مورد مرگ در غزه به دلیل تأخیر انتقال پزشکی بیماران

غزه پس از باران

سازمان ملل: باران چادر آوارگان غزه را زیر آب برد

رژیم صهیونیستی مانع ارسال کمک‌ها به مردم غزه می‌شود

برچسب ها: غزه ، آلودگی محیطی ، بحران بهداشتی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 