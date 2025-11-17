پخش زنده
افزایش تنشهای دیپلماتیک پکن - توکیو، افت سهام شرکتهای حوزه گردشگری، خدمات و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای را در ژاپن رقم زد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بعد از اظهارات اخیر سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن در حمایت از استقلال تایوان، چین در واکنشی شدید خروج شهروندانش را برای سفر و تحصیل به ژاپن ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که بلافاصله سهام شرکتهای ژاپنی را بویژه در حوزه گردشگری به شدت کاهش داد.
نمودار سهام دهها شرکت خدماتی و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای ژاپن به طور میانگین بین ۸ تا ۱۰ درصد نزولی شده است.
کارشناسان معتقدند تشدید تنشها، خطر افزایش تحریم کالاهای ژاپنی از سوی پکن را نیز قوت بخشیده است.
این درحالی است که کاهش صادرات این کشور تحت تاثیر کامل تعرفههای آمریکا، رشد اقتصادی را کند کرده است.
برهمین اساس صنعت خودروسازی ژاپن بیشترین افت را متحمل شده است.
گمانه زنی ها، اما از تشدید تنشها میان توکیو و پکن حکایت دارد.
کارشناسان با توجه به گرایش بیشتر تاکایچی به آمریکا و تصمیم وی برای افزایش بودجه نظامی، بر این باورند که موضع گیری پکن در قبال توکیو شدیدتر خواهد شد.