به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نشست کارگروه توسعه شهرستان خاتم برگزار شد و در آن مهم‌ترین اولویت‌های عمرانی، خدماتی، درمانی و زیرساختی شهرستان که سال‌ها با کندی اجرا مواجه بوده‌اند، مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

کندی روند تکمیل و تجهیز بیمارستان ۹۶ تختخوابی آیت‌الله خاتمی هرات، مهم‌ترین موضوع نشست بود. رئیس شورای شهر هرات با اشاره به تأخیر‌های متعدد، خواستار ورود جدی‌تر مدیران استانی شد. نماینده مردم خاتم در مجلس نیز بر ضرورت پیگیری مستمر دستگاه‌ها تأکید و اعلام کرد این موضوع از طریق مکاتبات رسمی دنبال خواهد شد.

در ادامه، وضعیت باند جدید و قدیم جاده هرات–هرابرجان، محور مهریز–نی‌ریز و برنامه دوبانده شدن مسیر چاهک–نی‌ریز بررسی شد و مقرر شد گزارش نقاط حادثه‌خیز برای تصمیم نهایی به استان یزد ارسال شود. همچنین راه‌های روستایی از جمله رحمت‌آباد و روستا‌های پایین‌دست، نیازمند اقدام فوری تشخیص داده شدند.

زارع فرماندار خاتم با تأکید بر لزوم پیگیری سرمایه‌گذاری شرکت چادرملو‌ی اردکان در شهرستان، از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای در تهران خبر داد. وی همچنین گزارش داد پروژه پتروشیمی خاتم از نظر زمان‌بندی، اعتبار و مجوز‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و پیگیری‌های نهایی در مرکز استان و تهران ادامه دارد.

علاوه بر این، کارخانه کاشی باران با دستور وزیر اقتصاد وارد مرحله پرداخت تسهیلات شده است.

در حوزه فرهنگی، با تخصیص یک هکتار زمین برای مجتمع فرهنگی–هنری، این پروژه در انتظار اخذ ماده ۲۳ قرار دارد و پیگیری آن به دستگاه مربوطه واگذار شد.

در بخش ورزشی نیز زمین مجتمع ورزشی کارگری تعیین و مقرر شد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند اخذ ماده ۲۳ را تسریع کند.

با وجود رد کارشناسی اولیه طرح اتصال شهرستان به راه‌آهن، تصمیم گرفته شد طرح توجیهی جدید تهیه و از طریق مسئولان استانی و ملی برای تحقق این مطالبه مهم پیگیری شود.

در بررسی وضعیت درمانگاه تأمین اجتماعی اعلام شد که پروژه با وجود برخورداری از اعتبار کافی، پیشرفت ۴۳ درصدی داشته که قابل قبول نیست و مشکل اصلی، عملکرد پیمانکار است. روند خلع ید پیمانکار در حال انجام بوده و مقرر شد این فرآیند سرعت یابد و توسعه درمانگاه در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اداره گاز شهرستان نیز اعلام کرد مسیر نهرمسیح شرقی در حال اجراست و سایر نقاط شهرستان برای رفع افت فشار در دست پیگیری است.