معاون اول رئیسجمهور با توجه به لزوم حرکت ایران و روسیه براساس سند توافق جامع همکاری راهبردی بر لزوم گسترش و تعمیق همکاریهای دو کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور که با هدف حضور در بیست و چهارمین نشست نخستوزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امروز دوشنبه به مسکو سفر کرده است، در نخستین برنامه رسمی خود، با میخائیل میشوستین، نخستوزیر روسیه، دیدار و گفتوگو داشت.
محمدرضا عارف در دیدار میخائیل میشوستین با تشکر از میزبانی این کشور برای برگزاری نشست نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای، گفت: اطمینان دارم که رایزنیهای ما موجب تحرک و ارتقاء بیشتر در روابط دو جانبه خواهد شد.
عارف با تشکر صمیمانه از مواضع و حمایتهای روسیه در مجامع بینالمللی از ایران بهخصوص در موضوع ساز و کار ماشه، اظهار داشت: سازمانهایی مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا، سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی هستند که از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار بودهاند که بهرهبرداری از این ظرفیتها به گسترش همکاریهای مشترک، کمک میکند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف، رو به گسترش است. ما بر این باوریم که روابط دو کشور میتواند و باید در مسیر توسعه و تعمیق بیشتر حرکت کند. ما به ارتباط مداوم با کشور دوست و همسایه، روسیه، اعتقاد داریم.
عارف، همچنین گفت: رؤسای جمهور دو کشور، سند توافق جامع راهبردی ایران و روسیه را امضا کردهاند؛ این سند، لازمالاجرا شده است و مسیر حرکت دو کشور باید بر این اساس باشد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه بر لزوم گسترش همکاریهای دو کشور در زمینههای علمی و گردشگری با توجه به ظرفیتهای قابل توجه دو کشور و رفع موانع همکاریهای در این حوزهها تأکید کرد.
عارف اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر تسریع اجرای موافقتنامهها و گسترش همکاریها در زمینههای مختلف، از جمله تکمیل طرحهای حمل و نقل ریلی، تأکید دارد.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به علاقهمندی نهادهای مربوط در ایران برای تسریع اجرای طرحهای مشترک، تصریح کرد: نشست پیشین گروه مشترک اقتصادی دو کشور در سطح خوبی برگزار شده است و مراجع مربوط با جدیت در حال تهیه اسناد و تفاهمنامهها هستند.
در ادامه این دیدار، نخست وزیر روسیه با خوشامدگویی به آقای عارف و هیئت همراه، گفت: مسکو به دنبال تحکیم روابط با ایران بر اساس حسن همجواری و در نظر گرفتن منافع متقابل است.
میخائیل میشوستین، اظهار داشت: سند توافق جامع راهبردی ایران و روسیه به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و اکنون وظیفه اصلی دو دولت، اجرای کامل همه توافقات در عالیترین سطح است.
نخستوزیر روسیه با بیان اینکه ایران، کشور غنی و دارای آثار تاریخی و باستانی ارزشمندی است، بر لزوم گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی، گردشگری، تکمیل راهگذر شمال ـ جنوب به عنوان یک مسیر حمل و نقل کالا و گسترش همکاریهای علمی میان دو کشور، تأکید کرد.