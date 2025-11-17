پخش زنده
همزمان با برگزاری بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق، معاونت علمی با همکاری توانیر و ساتبا تولید یک میلیون کیلووات اینورتر خورشیدی ساخت داخل را آغاز کرد تا وابستگی صنعت برق به واردات کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان، در این خصوص اعلام کرد: معاونت علمی طی دو ماه گذشته، با شناسایی و ارزیابی دقیق شرکتهای دانشبنیان توانمند، برنامه جامع بومیسازی مبدلهای خورشیدی که یکی از اجزای حیاتی نیروگاههای خورشیدی است، را آغاز کرد. در نهایت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان و تأیید کارگروه تولید بار اول، متعهد شد یک میلیون کیلووات مبدل آنگرید و هیبرید ساخت ایران را از کنسرسیومی متشکل از ۵ شرکت دانشبنیان، در قالب قرارداد خرید تضمینی بار اول تأمین کند.
وی ادامه داد: این موافقتنامه میان معاونت علمی، کنسرسیوم دانشبنیان و ساتبا به امضا رسید و بهعنوان بزرگترین طرح تولید بار اول صنعت برق کشور وارد فاز اجرایی شد.
هفت قرارداد دیگر برای بومیسازی فناوریهای بخش تولید و شبکه انتقال
علاوه بر این، هفت تفاهمنامه و قرارداد تولید بار اول دیگر نیز برای بومیسازی فناوریهای کلیدی بخش تولید و شبکه انتقال سراسری برق میان معاونت علمی، شرکتهای دانشبنیان مجری طرح و شرکت توانیر (بهعنوان دستگاه متقاضی) منعقد شد. این اقدامات، زمینهساز خودکفایی پایدار صنعت برق در حوزههای راهبردی خواهد بود و وابستگی به تجهیزات وارداتی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.