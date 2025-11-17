با فعالیت سامانه بارشی طی ۲۴ ساعت گذشته، روستای حبش با ۹.۱ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی در استان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با فعالیت سامانه بارشی طی ۲۴ ساعت گذشته، روستای حبش با ۹.۱ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی در استان را به خود اختصاص داد.

سلطانی بابیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا آخر امروز نیز ادامه خواهد یافت، افزود: هم اکنون آسمان اغلب مناطق استان ابری و در برخی نواحی به خصوص نیمه غربی با بارندگی همراه است.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی در زنجان طی این مدت ۱.۲ میلیمتر بوده است، یادآور شد: انتظار می‌رود فعالیت این سامانه تا امشب ادامه یابد و در کوه‌ها و ارتفاعات استان احتمال بارش برف به صورت مقطعی وجود دارد.

سلطانی اظهار داشت: با خروج سامانه بارشی از فردا تا پایان هفته جاری شرایط پایدار جوی در استان حاکم خواهد شد و در اغلب مناطق آسمان صاف خواهد بود.

وی ادامه داد: از فردا به طور نسبی دمای هوا به خصوص کمینه دما در استان کاهش می‌یابد و احتمال رسیدن حداقل دما به زیرصفر نیز وجود دارد.

سلطانی تصریح کرد: دمای فعلی شهر زنجان پنج درجه سانتیگراد بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه روز گذشته یک درجه کاهش یافته است.