دادستان عمومی و انقلاب کیش تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده کلاهبرداری دو شرکت واردکننده خودرو با جدیت دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جمعی از شاکیان با موضوع واردات خودرو با حضور در دادستانی عمومی و انقلاب کیش، از دو شرکت وارد کننده خودرو شکایت کردند.
براساس اظهارات شاکیان، شرکتها با تبلیغات فریبنده و وعدههای غیرواقعی با تعهدات فراتر از توان عملیاتی، خریداران را به پیشخرید خودرو ترغیب کرده و مبالغ و اموال آنان را تحصیل کردند.
با دستور دادستانی، پرونده قضایی به سرعت تشکیل شد و برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شده است.
بررسیهای فنی و حقوقی در شعبه بازپرسی ادامه دارد و به استناد اعلام دستگاه قضایی، تاکنون بخش قابل توجهی از اموال مالباختگان از طریق شناسایی و اقدامات قانونی بازگردانده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کیش تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال میشود و پیگیریها تا وصول کامل حقوق زیاندیدگان ادامه خواهد داشت.