تولد نوزادان نارس در سال های اخیر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه یک دوره طبیعی بارداری حدود ۴۰ هفته است، گفت: به نوزادانی که در کمتر از هفته ۳۷ بارداری متولد می شوند، نارس یا زودرس می گویند و زایمان زودرس میتواند خطر جدی برای سلامتی مادر و نوزاد داشته باشد.
زهرا جوانمردی با بیان اینکه بر اساس میانگین، یک دهم نوزادانی که متولد می شوند، نارس هستند، افزود: امروزه با پیشرفت علم و فناوری ، نوزادان نارس میتوانند تا ماهها خارج از رحم مادر در دستگاه های ویژه زنده بمانند.
فوق تخصص نوزادان هم افزود : عوامل ژنتیکی ، ابتلا مادر باردار به دیابت یا پرفشاری خون، چند قلویی، تغذیه نامناسب قبل و هنگام بارداری، ابتلا به بیماری های زنان درمان نشده مثل عفونت ها و باردار شدن با لقاح آزمایشگاهی از عوامل تأثیر گذار در تولد نوزادان نارس است.
زهره بدیعی به مادران توصیه کرد: قبل از بارداری، بیماری های زمینه ای یا رحمی خود را کنترل یا درمان کنند و با دوری از اضطراب، احتمال تولد نوزادان نارس را به صفر برسانند.
کاردرمانگرکودک هم گفت: غربالگری رشد بخش مهمی از ارزیابی رشد کلی کودک است وآزمون بیلی، آزمایش رشد رایگان بین المللی برای اندازه گیری مهارت های شناختی، حرکتی، زبانی، اجتماعی- هیجانی و رفتار انطباقی کودک بویژه برای نوزادان نارس است.
یاسر فرهمندی افزود: استفاده از این آزمایش، می تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار والدین، مراقبان و متخصصان حوزه سلامت قرار دهد و به مداخله زودهنگام برای رسیدگی به تأخیرهای رشدی کمک کند.
آزمایش بیلی ، برای ارزیابی رشد کودکان ،به ویژه نوزادان نارس از ۲ تا ۴۲ ماهگی استفاده می شود.
۱۷ نوامبر روز جهانی نوزادان نارس است.