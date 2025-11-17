به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه یک دوره طبیعی بارداری حدود ۴۰ هفته است، گفت: به نوزادانی که در کمتر از هفته ۳۷ بارداری متولد می شوند، نارس یا زودرس می گویند و زایمان زودرس می‌تواند خطر جدی برای سلامتی مادر و نوزاد داشته باشد.

زهرا جوانمردی با بیان اینکه بر اساس میانگین، یک دهم نوزادانی که متولد می شوند، نارس هستند، افزود: امروزه با پیشرفت علم و فناوری ، نوزادان نارس می‌توانند تا ماه‌ها خارج از رحم مادر در دستگاه های ویژه زنده بمانند.

فوق تخصص نوزادان هم افزود : عوامل ژنتیکی ، ابتلا مادر باردار به دیابت یا پرفشاری خون، چند قلویی، تغذیه نامناسب قبل و هنگام بارداری، ابتلا به بیماری های زنان درمان نشده مثل عفونت ها و باردار شدن با لقاح آزمایشگاهی از عوامل تأثیر گذار در تولد نوزادان نارس است.

زهره بدیعی به مادران توصیه کرد: قبل از بارداری، بیماری های زمینه ای یا رحمی خود را کنترل یا درمان کنند و با دوری از اضطراب، احتمال تولد نوزادان نارس را به صفر برسانند.

کاردرمانگرکودک هم گفت: غربالگری رشد بخش مهمی از ارزیابی رشد کلی کودک است وآزمون بیلی، آزمایش رشد رایگان بین المللی برای اندازه گیری مهارت های شناختی، حرکتی، زبانی، اجتماعی- هیجانی و رفتار انطباقی کودک بویژه برای نوزادان نارس است.

یاسر فرهمندی افزود: استفاده از این آزمایش، می تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار والدین، مراقبان و متخصصان حوزه سلامت قرار دهد و به مداخله زودهنگام برای رسیدگی به تأخیرهای رشدی کمک کند.

آزمایش بیلی ، برای ارزیابی رشد کودکان ،به ویژه نوزادان نارس از ۲ تا ۴۲ ماهگی استفاده می شود.

۱۷ نوامبر روز جهانی نوزادان نارس است.