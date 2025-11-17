بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس نیروگاه اتمی بوشهر گفت: هر ساله در روز بیست و ششم آبان، روز بمباران نیروگاه اتمی بوشهر از سوی رژیم بعث عراق آئینی به منظور بزرگداشت شهدای نیروگاه هستهای بوشهر در دوران دفاع مقدس، در این نیروگاه برگزار میشود.
رضا بنازاده با گرامیداشت یاد این شهدا، اظهار کرد: یاد این شهدا و راهی که پیمودهاند را گرامی میداریم و به تدام این راه متعهد هستیم.
وی با بیان اینکه نیروگاه اتمی بوشهر به تولید ایمن و پاک برق دست یافته است، افزود: چندین سال است که به صورت مداوم سالانه هزار مگاوات برق هستهای در این نیروگاه تولید میشود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز گفت: این یادواره فرصتی است برای ادای دین به مقام شامخ شهدایی که در راه پیشبرد اهداف علمی و دفاعی کشور جان خود را فدا کردند.
سردار حمید خرمدل اظهار کرد: امروز قدرت هستهای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلفی از جمله پزشکی، کشاورزی، برق و تحقیقات پیشرفته به حدی از رشد و شکوفایی رسیده که موجب حسادت و کینه دشمنان شده است.
وی افزود: دشمنان از روی استیصال، دانشمندان و مدیران ما را به شهادت میرسانند، که همین امر نشاندهنده عظمت و موفقیت کشور در عرصه پیشرفت فناوری هستهای است.
فرمانده سپاه استان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران طبق فرمان رهبر معظم انقلاب هرگز به دنبال ساخت بمب هستهای نیست و نخواهد بود، یادآور شد: پیگیری و توسعه فناوری هستهای برای اهداف صلحآمیز از جمله در حوزههای اقتصادی، پزشکی و انرژی، حق مسلم و شعار حقیقی ماست.
سردار خرمدل در پایان با تجلیل از مجاهدت کارکنان صنعت هستهای، بیان کرد: عزیزانی که در این صنعت فعالیت میکنند، به صورت جانفشانانه ایفای نقش میکنند و کمترین کاری که میتوانیم انجام دهیم، تجلیل از خون پاک شهدا و حمایت از خانوادههای آنان است.
در این یادواره از کتاب روایتی از واقعه شهدای نیروگاه اتمی بوشهر به قلم دکتر فرزانه دهقانی رونمایی و از خانوادههای شهدا تجلیل شد.
سال ۱۳۶۶ چندین بار نیروگاه اتمی بوشهر توسط هواپیماهای رژیم بعثی صدام بمباران شد که مهمترین حمله در ۲۶ آبان آن سال رخ داد.
در بمباران نیروگاه اتمی بوشهر ۱۲ نفر از کارکنان آن شهید شدند و در طول هشت سال جنگ تحمیلی نیز ۸ نفر از کارکنان این نیروگاه به درجه رفیع شهادت نائل شدند.