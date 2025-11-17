برگزاری یادواره ۲۰ شهید نیروگاه اتمی بوشهر

همزمان با بیست و ششم آبان ماه، یادواره ۲۰ شهید نیروگاه هسته‌ای بوشهر در دوران دفاع مقدس با حضور خانواده‌های شهدا، مسئولان و کارکنان صنعت هسته‌ای برگزار شد.