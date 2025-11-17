پخش زنده
در اقدامی مشترک تلاش میشود کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه باز گشته و سر کلاس درس بنشینند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی،در مسیر تحقق عدالت آموزشی و فراهمسازی فرصتهای برابر برای همه کودکان، آموزش و پرورش با همکاری نهادهای حمایتی و سازمانهای مردمنهاد، برنامهای جامع برای شناسایی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش دارد.
تعدادی کودک در سن تحصیل به دلایل مختلفی از جمله مشکلات خانوادگی و سایر موارد از تحصیل بازماندهاند که موضوع مهمی برای نظام آموزشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی پیش از این گفته بود؛ تعداد دانشآموزان بازمانده از تحصیل استان مرکزی هزار و 268 است که از این تعداد، دانشآموزان بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی و معادل 0.8 درصد مجموع دانشآموزان استان هستند.
عبدالرضا پیرحسینلو، مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح حامی در استان گفته است : طرح حامی امسال در 341 پایگاه برای 600 دانشآموز در استان اجرا شده است که این اقدام در نوع خود بسیار مهم و ارزشمند به شمار میرود. این طرح با هدف حمایت از دانشآموزان و ارتقاء کیفیت آموزشی آنان طراحی شده و میتواند تأثیر بسزایی بر روند تحصیلی آنها داشته باشد.
بازماندگی از تحصیل دانشآموزان، یکی از مهمترین چالشهای نظام آموزشی در همه جوامع است و علت های متعدد چون، فقر اقتصادی و فرهنگی ، معلولیتهای شدید جسمی یا ذهنی و کمبود امکانات زمینه ساز آن است.