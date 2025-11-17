پخش زنده
۱۱ هزار زنجانی در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: ۱۱هزار نفر از استان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد که مجموعاً۴۴ هزار نفرروز حضور راشامل میشود.
سردار محسن سهندی گفت: این استقبال بهویژه پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه بینظیر بود و نشاندهنده تأثیر خون شهدا و برکات دفاع مقدس بر نسل جدید است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۱۱ هزار نفر از استان زنجان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد که مجموعاً ۴۴ هزار نفرروز حضور را شامل میشود.
سهندی ادامه داد: اعزام کاروانها از ۱۰ آبان آغاز شده و تا آغاز ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. ترکیب افراد اعزامی شامل ۳۵۰۰ دانشآموز دختر و پسر با مشارکت آموزشوپرورش، ۱۵۰۰ دانشجو، ۲ هزار نفر از اقشار مختلف بسیج و ۴ هزار نفر از آحاد مردم است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) یادآور شد: طرح راهیان نور خانوادگی که برای نخستینبار در نوروز ۱۴۰۳ اجرا شد و با استقبال بیش از ۶۰۰ خانواده همراه بود، امسال نیز اجرا میشود.
وی تأکید کرد رویکرد اصلی اعزامها آن است که «اغلب شرکتکنندگان برای نخستینبار در این سفر معنوی حضور یابند» تا تجربهای تازه و اثرگذار داشته باشند.
سهندی با اشاره به یادمانهایی که کاروانها در آن حضور خواهند یافت، گفت: یادمانهای والفجر ۸، کربلای ۵، بدر، خیبر، هویزه، کربلای ۴، دهلاویه، فکه، شهید حسن باقری، فتحالمبین، بیتالمقدس و سایر مناطق عملیاتی، مقصد کاروانهای زنجان خواهد بود؛ یادمانهایی که بخش مهمی از رشادت رزمندگان زنجانی را روایت میکنند.
وی استقبال مردم از راهیان نور را ناشی از «شعور و بصیرت حماسی ایجادشده پس از جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی - آمریکایی» دانست و ابراز امیدواری کرد که «خادمین شایستهای برای شهدا در اجرای این برنامهها» باشند.